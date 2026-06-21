Про це повідомили ССО ЗСУ.

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Як ССО завдали удару по Тюменському НПЗ?

Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій 20 червня атакували Тюменський НПЗ у Тюменській області Росії. Українські дрони подолали близько 2500 кілометрів.

Сили спеціальних операцій нарощують спроможності своїх далекобійних ударів. Все менше місця в Росії, куди не повертається розпочата окупантами війна,

– заявили в ССО.

Тюменський НПЗ – це великий нафтопереробний завод, який працює повним циклом: від переробки нафти до виготовлення готового пального. Його потужність сягає приблизно 9 мільйонів тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизель, мазут і авіаційне паливо. Воно забезпечує пальним регіони Західного Сибіру та відіграє важливу роль у місцевому постачанні енергоносіїв.

Що ще відомо про успішні атаки ЗСУ по Росії?

В ніч на 6 червня українські сили атакували нафтобазу ВАТ "Полтавская нефтебаза" в Усть-Лабінську Краснодарського краю. Дрон розтрощив основну частину резервуарного парку.

Після удару площа займання сягала близько 5 000 квадратних метрів. Після четвертої години ранку 6 червня моніторинговий сервіс FIRMS NASA зафіксував аномально високу температуру в районі об'єкта.

Українські далекобійні санкції продовжують ефективно відпрацьовувати по ворожих цілях усе глибше в тилу Росії. Цього разу дрони 20 червня дісталися до Тюменського регіону країни-агресорки.

Володимир Зеленський підтвердив удар та повідомив, що під прицілом опинився об'єкт нафтопереробної інфраструктури, розташований більш ніж за 2000 кілометрів від українського кордону.