Об этом сообщили ССО ВСУ.

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Как ССО нанесли удар по Тюменскому НПЗ?

Подразделения Deep Strike Сил специальных операций 20 июня атаковали Тюменский НПЗ в Тюменской области России. Украинские дроны преодолели около 2500 километров.

Силы специальных операций наращивают потенциал своих дальнобойных ударов. В России становится всё меньше мест, куда не доходит начатая оккупантами война,

– заявили в ССО.

Тюменский НПЗ — это крупный нефтеперерабатывающий завод, работающий полным циклом: от переработки нефти до производства готового топлива. Его мощность составляет примерно 9 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо. Оно обеспечивает топливом регионы Западной Сибири и играет важную роль в местных поставках энергоносителей.

Что еще известно об успешных атаках ВСУ на Россию?

В ночь на 6 июня украинские силы атаковали нефтебазу ОАО "Полтавская нефтебаза" в Усть-Лабинске Краснодарского края. Дрон разрушил основную часть резервуарного парка.

После удара площадь возгорания достигла около 5 000 квадратных метров. После четвёртого часа утра 6 июня мониторинговый сервис FIRMS NASA зафиксировал аномально высокую температуру в районе объекта.

Украинские удары с большого расстояния продолжают эффективно поражать вражеские цели всё глубже в тылу России. На этот раз 20 июня дроны добрались до Тюменской области страны-агрессора.

Владимир Зеленский подтвердил нанесение удара и сообщил, что под прицелом оказался объект нефтеперерабатывающей инфраструктуры, расположенный более чем в 2000 километрах от украинской границы.