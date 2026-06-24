Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной сообщил "24 Каналу", что на фронте отмечается существенное преимущество Украины. По его словам, если в апреле оно составляло около 30%, то сейчас выросло примерно до 50%, то есть украинские силы применяют FPV-дроны на фронте значительно активнее, чем российские.

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Украина опережает Россию в использовании дронов

Антон Земляной пояснил, что ранее Россия имела преимущество в ударах дронами средней дальности, в частности за счет "Молнии" и "Ланцетов", которые активно использовались против украинской логистики.

Была развернута целая сеть защитных сооружений вдоль дорог, сетей, обеспечивающих логистику в тыловых районах. Активно работали средства РЭБ и дроны-перехватчики. В результате эту угрозу удалось в значительной степени снизить,

– сказал он.

Сейчас инициатива в этой сфере перешла к Украине, ведь украинские дроны средней дальности активно поражают логистические узлы, системы ПВО, РЛС и другие военные объекты как на оккупированных территориях, так и в России.

Мы наблюдаем развитие украинского военно-промышленного комплекса. Следствием этого является поражение целей на территории России на расстоянии до 2000 километров,

– отметил аналитик.

Земляной пояснил, что развитие этого направления активизировалось в 2024 году на фоне дефицита вооружения и необходимости применять собственные решения для нанесения ударов по территории России.

Такие возможности уже влияют на военный и экономический потенциал России и создают давление, которое может заставить противника сесть за стол переговоров.

К слову, Украина нанесла новые удары по военным и стратегическим объектам в России и временно оккупированном Крыму. В результате атак сообщают о взрывах, пожарах и поражении инфраструктуры противника. В российских регионах заявляют о работе ПВО, однако украинские удары демонстрируют рост интенсивности операций в глубоком тылу.