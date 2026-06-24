Об этом сообщили минобороны России и местные власти ряда российских регионов.

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Что известно об атаке на Россию?

Российские силы ПВО, по данным Минобороны, якобы сбили 323 украинских беспилотника в 20 областях. В частности, активность наблюдалась в Московском регионе, Краснодарском крае, временно оккупированном Крыму, а также над Азовским и Черным морями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении 21 беспилотника над десятью районами. Он утверждает, что, по предварительным данным, атака обошлась без пострадавших. Однако в результате падения обломков были повреждены окна в частном доме и крыша гаража.

В Ростовской области, по информации губернатора Юрия Слюсаря, было сбито около 30 дронов над различными городами и районами. В то же время информация о пострадавших или разрушениях уточняется.

Еще десять БПЛА якобы были сбиты над Тульской областью. Губернатор Дмитрий Миляев заявляет, что последствий атаки не фиксируется, как и в Калужской области, где россияне якобы сбили семь дронов.

А вот в пригородах Москвы, Пензы и в Смоленской области вражеская ПВО уничтожила по одному БПЛА. Вблизи российской столицы на месте падения обломков работают специалисты.

В то же время власти Брянской области заявили о сбивании российскими войсками 32 БПЛА за последние сутки.

Каковы последствия атаки?

OSINT-аналитики Astra проанализировали видео очевидцев атаки и сообщили, что в результате неё загорелась Симферопольская ТЭЦ. Отмечается, что она обеспечивает около 30% потребностей города в тепловой энергии и поставляет тепло в поселки Гресовский, Комсомольское, Аэрофлотский и частично Молодежное.

Ранее сообщалось, что также после ночных взрывов был полностью обесточен Севастополь. А в Оренбургской области в результате атаки вспыхнул пожар на местном газоперерабатывающем заводе.