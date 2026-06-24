Об этом сообщают местный губернатор Евгений Солнцев и Exilenova+.

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Что атаковали в России?

Евгений Солнцев заявил о массированной атаке беспилотников на регион. По его словам, несколько дронов были сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге. По данным СМИ, речь идет о местном газоперерабатывающем заводе.

Воздушная тревога в регионе: смотрите видео

Губернатор также сообщил, что на месте работают экстренные службы, а информации о пострадавших, якобы, пока не поступало. В то же время в сети сообщают, что атака привела как минимум к пожару на территории объекта.

Высокоточные осколки поразили промышленное предприятие и вызвали пожар. Детали уточняем, но официальные власти Оренбурга подтвердили поражение,

– написал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В свою очередь, местные жители пожаловались на атаку и взрывы. Они подтверждают возникновение пожара после ударов беспилотников. По предварительным данным, в промышленной зоне зафиксировали как минимум три очага возгорания.

Последствия атаки в Оренбургской области: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий российской газовой отрасли. Объект входит в состав "Газпрома" и играет важную роль в переработке природного газа и производстве газохимической продукции.

Его проектная мощность составляет около 37 миллиардов кубометров природного газа в год и более 1 миллиона тонн газового конденсата. Там производят сухой газ, сжиженные углеводородные газы, серу и другую продукцию.

В то же время "Росавиация" примерно в 04:20 сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в местном аэропорту. Там это объяснили мерами безопасности, вероятно, на фоне атаки БПЛА.

Какие объекты подвергались ударам ранее?

Напомним, недавно украинские военные нанесли удары по центру космической связи под Москвой и порту "Кавказ" в Краснодарском крае. Эти объекты противник использовал для обеспечения оккупационных войск.

Также ранее под ракетной атакой оказалась Воронежская область. Генштаб ВСУ сообщал о результативном попадании по местному заводу по производству электроники для российских ракет ОТРК "Искандер" и Х-101.

Силы специальных операций недавно нанесли удар по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в 2,5 тысячи километров от границы. Его мощность составляет примерно 9 миллионов тонн нефти в год.