Об ударе сообщили в Генштабе ВСУ.

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Что известно об атаке на завод в Воронеже?

По вражескому объекту отработали высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

Обратите внимание! Это предприятие играет немаловажную роль в российском военно-промышленном комплексе, обеспечивая производство электронных компонентов для ракетного вооружения. Его продукция, в частности, используется в оперативно тактических ракетных комплексах "Искандер".

В рамках кооперации завод снабжает электронную компонентную базу для различных видов ракетной техники и систем противовоздушной обороны страны-агрессорки. Среди продукции:

элементы для блоков крылатых ракет Х-101;

полупроводниковые матрицы для бортовых цифровых вычислительных машин БЦВМ "Заря-61М" в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК "Искандер-К";

электронные компоненты для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1".

В Генштабе подчеркнули, что изготовленная на воронежском заводе продукция используется для изготовления оружия, которым оккупанты бьют по украинским городам.

Уничтожение мощностей объекта значительно ухудшит способность россии производить новые ракеты. – говорится в сообщении ГШ.

Заметим, что не менее результативными были удары сил обороны по враждебным объектам в Крыму. В частности, о последствиях атаки 21 июня рассказал командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Среди целей были нефтебаза у Керчи, радиолокационные станции "Каста-2Е2" и "Небо-У", а также несколько газокомпрессорных станций в разных районах полуострова. По словам президента Владимира Зеленского, основная часть ударов пришлась на районы с обеих сторон Крымского моста.

После атак оккупационные власти были вынуждены ввести ряд ограничений. В частности, 22-23 июня на полуострове приостановили продажу горючего, а также ввели дополнительные ограничения для работы общественного транспорта и отдельных заведений.