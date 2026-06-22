Удар підтвердили в Генштабі ЗСУ.

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Що відомо про атаку на завод у Воронежі?

По ворожому об'єкту відпрацювали високоточні крилаті ракети повітряного базування.

Зверніть увагу! Це підприємство відіграє важливу роль у російському військово-промисловому комплексі, забезпечуючи виробництво електронних компонентів для ракетного озброєння.

Його продукція, зокрема, використовується в оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер".

У межах кооперації завод постачає електронну компонентну базу для різних видів ракетної техніки та систем протиповітряної оборони країни-агресорки. Серед продукції:

елементи для блоків крилатих ракет Х-101;

напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К";

електронні компоненти для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцир-С1".

У Генштабі підкреслили, що виготовлена на воронезькому заводі продукція використовується для виготовлення зброї, якою окупанти б'ють по українських містах.

Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність росії виробляти нові ракети,

– йдеться у повідомленні ГШ.