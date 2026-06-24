Про це повідомляють місцевий гурбернатор Євгеній Солнцев та Exilenova+.

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Що атакували у Росії?

Євген Солнцев заявив про масовану атаку безпілотників на регіон. За його словами, кілька дронів було збито над промисловим підприємством в Оренбурзі. За даними ЗМІ, ідеться насправді про місцевий газопереробний завод.

Повітряна тривога в регіоні: дивіться відео

Губернатор також повідомив, що на місці працюють екстрені служби, а інформації про постраждалих, мовляв, наразі не надходило. Водночас у мережі повідомляють, що атака призвела до щонайменше пожежі на території об'єкта.

Високоточні уламки уразили промислове підприємство та викликало пожежу. Деталі уточнюємо, але офіційний Оренбург підтвердив ураження,

– написав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Своєю чергою місцеві побідкалися на атаку та вибухи. Вони підтвердджують виникнення пожежі після ударів безпілотників. За попередніми даними у промисловій зоні зафіксували щонайменше три точки загоряння.

Наслідки атаки в Оренбурзькій області: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших підприємств російської газової галузі. Об'єкт входить до "Газпрому" та відіграє важливу роль у переробці природного газу й виробництві газохімічної продукції.

Його проєктна потужність становить близько 37 мільярдів кубометрів природного газу на рік і понад 1 мільйон тонн газового конденсату. Там виробляють сухий газ, скраплені вуглеводневі гази, сірку й іншу продукцію.

Водночас "Росавіація" орієнтовно о 04:20 повідомляла про введення тимчасових обмежень на прийом та випуск повітряних суден у місцевому аеропорту. Там це пояснили заходами безпеки, ймовірно, на тлі атаки БпЛА.

Які об'єкти були під ударом раніше?

Нагадаємо, нещодавно українські військові завдали ударів по центру космічного зв'язку під Москвою та порту "Кавказ" у Краснодарському краї. Ці об'єкти противник використовував для забезпечення окупаційних військ.

Також раніше під ракетною атакою опинилася Воронезька область. Генштаб ЗСУ повідомляв про результативне влучання по місцевлму заводу з виробництва електроніки для російських ракет ОТРК "Іскандер" та Х-101.

Сили спеціальних операцій нещодавно завдали удару по Тюменському нафтопереробному заводу, який розташований за 2,5 тисячі кілометрів від кордону. Його потужність сягає приблизно 9 мільйонів тонн нафти на рік.