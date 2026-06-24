Российские оккупационные и местные проукраинские каналы в телеграме всю ночь наблюдали за огненным шоу и звуками мощных взрывов. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Смотрите также Уже в августе, – бывший сотрудник СБУ объяснил, какие критические проблемы ждут россиян в Крыму

Что известно об обстреле Крыма 24 июня и его последствиях?

Первые звуки ночной канонады раздались во временно оккупированном Крыму почти сразу после полуночи, в начале суток 24 июня. Сначала поступила информация из Симферопольского района, где враг тщетно пытался сбить дроны с помощью стрелкового оружия и пулеметов.

Затем мощные взрывы прогремели в Красноперекопске, нечто подобное произошло в поселке Кировское возле железнодорожной станции. Да и в самом Симферополе, как писали осинтеры, пострадала местная ТЭС.

Не менее жарко было и в Севастополе. А пока так называемый "губернатор" Михаил Развожаев отчитывался о якобы сбитых беспилотниках, в Феодосии под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры.

Всё это привело к серьёзным проблемам с электроснабжением. Уже известно, что во всём Севастополе пропал свет.

Последствия ночных взрывов во временно оккупированном Крыму / Фото очевидцев

Добавим, что систематические удары по военным объектам на временно оккупированном полуострове уже давно приобрели стратегический характер. Российская система ПВО всё чаще демонстрирует беспомощность, а Крым становится опасным тылом для захватчиков.

На фоне регулярных ударов в Крыму продолжает усугубляться топливный кризис. Из-за этого оккупационная администрация уже приостановила работу детских лагерей и существенно ограничила продажу бензина.