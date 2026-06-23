О последствиях атак на полуостров пишут мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал известные на данный момент подробности.

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Что известно о пожарах в Крыму?

Сообщалось о пожаре в районе Джанкоя вблизи села Изумрудное, недалеко от моста через Северо-Крымский канал. Местные жители также сообщали о звуках стрельбы и взрывов. Вероятно, российская ПВО пыталась отразить атаку дронов.

В Керчи, по предварительным данным, после очередных "прилетов" возник новый масштабный пожар, вероятно, в районе ТЭЦ в Аршинцево.



Пожар, предположительно, на ТЭЦ в Крыму / "Крымский ветер"

Кстати, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко подтвердил поражение некоторых объектов на полуострове. В частности, в Керчи зафиксировано повторное возгорание в районе порта, вблизи комплекса перевалки и хранения нефтепродуктов TES-Terminal, что может свидетельствовать о новом ударе по объекту инфраструктуры.

Спутниковые снимки фиксируют места ударов в Крыму: смотрите фото

На Арабатской стрелке и в районе Геническа сообщается о поражении мест дислокации российских военных между Генической Горкой и Щасливцевым – в зоне туристической застройки. Также поступают данные о пожарах в местах дислокации оккупационных сил.



Поражение мест дислокации оккупантов / Изображение "Крымский ветер"

В Крыму зафиксировано также поражение подстанции "Насосная-2" (220/110/35/10 кВ), что сопровождается признаками масштабного пожара по спутниковым данным.

Стоит отметить, что удары украинских сил по Крыму и логистическим маршрутам на оккупированных территориях, обеспечивающим полуостров, могут иметь еще более серьезные последствия для российских войск.

Что говорят эксперты о ситуации на полуострове?

По словам ветерана армии США Пола Левандовски, Украина использует дроны средней дальности для нанесения ударов по складам, технике и транспорту, движущимся по ключевым маршрутам снабжения Крыма. Фактически снабжение российских войск зависит от ограниченного числа маршрутов, по которым перевозятся топливо, боеприпасы и другие ресурсы.

Это делает их уязвимыми для постоянного мониторинга и атак дронами, что приводит к потерям техники и сбоям в логистике. Сообщается, что последствия таких ударов уже ощутимы на передовой, в частности из-за проблем с обеспечением отдельных позиций.

Также в Крыму фиксируются перебои с топливом — сначала его выдавали по талонам, теперь же такой доступ доступен только для критически важных служб. Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов отметил, что Крым имеет важное стратегическое и символическое значение для российских властей, поэтому даже несмотря на трудности с логистикой Кремль продолжает удерживать полуостров и усиливать его защиту.