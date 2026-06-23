Про наслідки атак на півострів пишуть моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав відомі на цей момент подробиці.

Дивіться також Викликає паніку в росіян, – генерал армії заінтригував планами України в Криму

Що відомо про пожежі в Криму?

Повідомлялося про пожежу в районі Джанкоя поблизу села Ізумрудне, неподалік мосту через Північно-Кримський канал. Місцеві жителі також інформували про звуки стрілянини та вибухів. Ймовірно, російська ППО намагалася відбивати атаку дронів.

У Керчі, за попередніми даними, після чергових "прильотів" виникла нова масштабна пожежа, ймовірно, в районі ТЕЦ в Аршинцевому.



Пожежа, імовірно, на ТЕЦ у Криму / "Кримський вітер"

До речі, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко підтвердив ураження деяких об'єктів на півострові. Зокрема, у Керчі зафіксовано повторне займання в районі порту, поблизу комплексу перевалки та зберігання нафтопродуктів TES-Terminal, що може свідчити про новий удар по об'єкту інфраструктури.

Супутникові знімки фіксують місця ударів у Криму: дивіться фото

На Арабатській стрілці та в районі Генічеська повідомляється про ураження місць розташування російських військових між Генічеською Гіркою та Щасливцевим – у зоні туристичної забудови. Також надходять дані про пожежі в місцях дислокації окупаційних сил.



Ураження місць дислокації окупантів / Зображення "Кримський вітер"

У Криму зафіксовано й ураження підстанції "Насосна-2" (220/110/35/10 кВ), що супроводжується ознаками масштабної пожежі за супутниковими даними.

Варто зауважити, що удари українських сил по Криму та логістичних маршрутах на окупованих територіях, які забезпечують півострів, можуть мати ще більш серйозні наслідки для російських військ.

Що кажуть експерти про ситуацію на півострові?

За словами ветерана армії США Пола Левандовські, Україна використовує дрони середньої дальності, щоб уражати склади, техніку та транспорт, які рухаються ключовими шляхами постачання до Криму. Фактично постачання російських військ залежить від обмеженої кількості маршрутів, якими перевозять пальне, боєприпаси та інші ресурси.

Це робить їх вразливими для постійного моніторингу та атак дронами, що призводить до втрат техніки й зривів логістики. Повідомляється, що наслідки таких ударів уже відчутні на передовій, зокрема через проблеми із забезпеченням окремих позицій.

Також у Криму фіксують перебої з пальним – його спершу видавали за талонами, тепер же така розкіш доступна лише для критичних служб. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов зауважив, що Крим має важливе стратегічне й символічне значення для російської влади, тому навіть попри труднощі з логістикою Кремль продовжує утримувати півострів і посилювати його захист.