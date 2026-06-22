Ветеран армії США Пол Левандовскі розповів 24 Каналу, в якій ситуації опиниться російська армія, якщо Україна заблокує логістику, по якій відбувається постачання на Кримський півострів. Також у Міноборони України повідомили, що за останні кілька днів українські військові уразили на території окупованого Криму комплекси ППО "Панцир" і С-400, а також радіолокаційні станції "Небо-У" та "Каста".

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Наслідки проблем з логістикою окупанти вже відчувають на передовій

Левандовскі пояснив, що стратегія України щодо ударів на середню дальність передбачає використання дронів, які можуть долати відстань від 30 до 300 кілометрів. Завдяки ним українські сили можуть уражати не лише логістичні об'єкти на окупованих територіях, а й самі маршрути, що ведуть до Криму та звідти до інших окупованих регіонів.

Забезпечення російської армії потребує величезних обсягів постачання палива, боєприпасів, води, продуктів харчування. Вантажі мають пройти фактично однією з трьох трас, що ведуть із Криму. І українським підрозділам дронів не дуже й складно підтримувати майже постійний контроль над цими трьома шляхами. А коли по одній з цих трьох трас їдуть бензовози або вантажівки, можна відправити дрони середньої дальності і завдати удару по них,

– наголосив ветеран армії США.

Щоразу, коли знищується цілий бензовоз або ціла автоцистерна з водою, це означає, за його словами, що потенційно тисячі російських солдатів на передовій не отримають усе необхідне.

"Наслідки відчуватимуться на передовій, і вже були повідомлення про те, що на Кінбурнській косі, яка є своєрідним півостровом біля Херсона, російські війська не можуть отримати доступу до логістики. Російське командування фактично вивело військових із цієї локації. Це дуже незвичайно, адже окупаційні війська відступили не після українського піхотного штурму, а просто тому, що ці підрозділи неможливо було забезпечити", – підкреслив він.

Тому сьогодні, на думку ветерана армії США, російське командування переглядає, що саме воно контролює у Криму і чи здатне забезпечувати великі військово-морські бази та логістичні вузли. Тепер все це доведеться захищати системами протиповітряної оборони, які буде потрібно доставляти до Криму тими самими вразливими маршрутами.

Що загрожує російським військовим в Криму через дії України: дивіться відео

Сьогодні на окупованому півострові цивільні вишиковуються у величезні черги за паливом. Це відбувається тому, що ту невелику кількість палива, яке все ж таки потрапляє до Криму, перенаправляють на військові потреби.

Труднощі, з якими стикаються цивільні, це довгострокова проблема для Володимира Путіна, адже він вже понад 10 років наполягає на тому, що Крим нібито є частиною Росії. Він фактично заохочував багатьох росіян переїхати на півострів. І те, що життя там стає нестерпним для мешканців Криму, є навіть серйознішою проблемою для Путіна, ніж військові питання. Адже військові можуть знайти альтернативні логістичні шляхи,

– відзначив Пол Левандовскі.

Він додав, що є очевидним той факт, що Україна битиме і по цих маршрутами, але військових значно легше переміщати і в цілому контролювати, ніж громадянське населення.

Зазначимо, що вночі 21 червня Україна вразила кілька цілей на Керченскій протоці. Внаслідок атаки оперативний штаб Краснодарського краю тимчасово припинив поромне сполучення через протоку. В Інституті вивчення війни вважають, що ці дії Сил оборони України спрямовані на позбавлення росіян можливості забезпечувати своє військо у Криму усім саме цим логістичним шляхом.