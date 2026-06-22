Про це мовиться в дописі Міноборони від 22 червня.

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Що написали у Міноборони про ситуацію в Криму?

Варто зауважити, що лише протягом останніх кількох днів Сили оборони уразили низку російських об'єктів на території півострова. Серед них:

нафтобаза;

газові компресорні станції;

комплекси ППО "Панцир" і С-400;

радіолокаційні станції "Небо-У" і "Каста".

Закриваємо пляжний сезон у Криму,

– красномовно зазначили в Міноборони.

Там також натякнули, що Крим може стати півостровом, пояснюючи це ефективними ударами по логістиці ворога, які можуть відрізати шляхи постачання.

У цьому контексті варто згадати нещодавню заяву Сил безпілотних систем. Напередодні вони повідомляли, що змогли з усіх боків роздивитися Кримський міст. Зазначимо, що удари 21 червня припали на об'єкти по обидва боки від нього.

Зі свого боку Сергій Стерненко натякнув, що все може стати лише початком. Адже Україна готує для росіян у Криму те, що "вони будуть згадувати з жахом".

А проблеми на півострові доволі серйозні. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що там припинили продаж пального. У Криму також фіксували проблеми з електропостачанням, повідомлялося й про обмеження в роботі закладів та громадського транспорту.

Удари по півострову продовжилися й 22 червня. Повідомляється про займання в Армянську (зокрема біля вокзалу та, ймовірно на об'єкті ФСБ), а також у районі адмінкордону та поблизу Феодосії – між паливними базами. Окремо зафіксовано пожежу в районі Таврійської ТЕС, де могла бути уражена позиція ППО.