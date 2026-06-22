Про це свідчать дані з Головного центру спеціального контролю.

До теми Під Антарктидою, одним із найбільш сейсмічно спокійних регіонів, зафіксували сотні землетрусів

Що відомо про землетруси біля Криму?

Підземні поштовхи фіксували за 13 кілометрів від узбережжя півострова на глибині 16 кілометрів. Магнітуда землетрусу становила від 3,3 до 3,8 бала.

Коливання фіксували близько 5:09, 5:27, 6:14, 7:11.

За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних,

– уточнили в центрі контролю.



У Криму зафіксували 4 землетруси / Скриншот із сайту ГЦСК