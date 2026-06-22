Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

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Что известно о землетрясениях на территории Крыма?

Подземные толчки фиксировали в 13 километрах от побережья полуострова на глубине 16 километров. Магнитуда землетрясения составила от 3,3 до 3,8 балла.

Колебания фиксировали около 5:09, 5:27, 6:14, 7:11.

По классификации землетрясений относится к ощутимым,

– уточнили в центре контроля.



В Крыму зафиксировали 4 землетрясения / Скриншот с сайта ГЦСК