Українці прагнуть позбавити Кремль здатності використовувати Крим як плацдарм для нових наступальних операцій. На це вказує Інститут вивчення війни.

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По яких цілях у Керченській протоці вдарили дрони?

За повідомленнями Генштабу, 21 червня було уражено:

порт "Кавказ" на косі Чушка, де загорілися резервуари нафтового перевалочного комплексу та нафтобаза;

нафтобазу TES-Terminal-1 у Керчі, яку Росія використовує для перевалки пального через Керченську протоку;

чотири радіолокаційних станцій комплексів С-400, двох комплексів "Панцир", а також РЛС "Каста-2Е2" у Курортному та РЛС "Небо-У" поблизу Керчі.

Російська влада повідомила про атаку на пором "Панагія" та пожежу на нафтовому терміналі на косі Чушка. Поширені у мережі кадри також свідчать, що біля порту "Кавказ" горіли щонайменше 3 пороми.

Оперативний штаб Краснодарського краю оголосив про тимчасове припинення поромного сполучення через Керченську протоку та рекомендував вантажному транспорту користуватися альтернативним маршрутом трасою М-14 (у російській класифікації – Р-280) через окуповані Маріуполь, Мелітополь і Сімферополь. Варто зазначити, що ще в січні 2026 року російська влада обмежила рух вантажівок Керченським мостом, через що перевезення значною мірою залежали від поромів.

Один із відомих російських військових блогерів заявив, що на Керченській переправі працювали лише 7 автомобільних і залізничних поромів, а пошкодження 3 із них може серйозно ускладнити логістику між окупованим Кримом і Росією.

Удари по Керченській протоці є частиною системної української кампанії, спрямованої на позбавлення російських військ можливості використовувати основні наземні логістичні маршрути до окупованого Криму через південь України,

– пояснили аналітики.

Нагадаємо, що наразі Росія має два основні шляхи постачання до окупованого Криму:

так званий "сухопутний коридор" через окуповані частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей,

а також Керченський міст і поромне сполучення через Керченську протоку.

Раніше повідомлялося про успішні удари Сил оборони по мостах, які сполучають материкову України з півостровом. 21 червня наші військові продовжили серію цих ударів. Вони влучили по залізничних мостах через Північнокримський канал поблизу окупованого Роздольного в Херсонській області та біля Чонгара на адміністративному кордоні з Кримом. Ці мости окупанти використовували для перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення.

Аналітики вважають, що подальші удари українських далекобійних безпілотників ще більше ускладнять Росії доставку військ, техніки та пального до окупованого Криму двома основними маршрутами.