Украинцы стремятся лишить Кремль возможности использовать Крым в качестве плацдарма для новых наступательных операций. Об этом сообщает Институт изучения войны.

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По каким целям в Керченском проливе нанесли удары дроны?

По сообщениям Генштаба, 21 июня были поражены:

порт "Кавказ" на косе Чушка, где загорелись резервуары нефтяного перевалочного комплекса и нефтебаза;

нефтебазу TES-Terminal-1 в Керчи, которую Россия использует для перевалки топлива через Керченский пролив;

четыре радиолокационные станции комплексов С-400, два комплекса "Панцирь", а также РЛС "Каста-2Е2" в Курортном и РЛС "Небо-У" вблизи Керчи.

Российские власти сообщили об атаке на паром "Панагия" и пожаре на нефтяном терминале на косе Чушка. Распространенные в сети кадры также свидетельствуют, что возле порта "Кавказ" горели как минимум 3 парома.

Оперативный штаб Краснодарского края объявил о временном прекращении паромного сообщения через Керченский пролив и рекомендовал грузовому транспорту пользоваться альтернативным маршрутом по трассе М-14 (в российской классификации — Р-280) через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Стоит отметить, что ещё в январе 2026 года российские власти ограничили движение грузовиков по Керченскому мосту, из-за чего перевозки в значительной степени зависели от паромов.

Один из известных российских военных блогеров заявил, что на Керченской переправе работали лишь 7 автомобильных и железнодорожных паромов, а повреждение 3 из нихможет серьезно осложнить логистику между оккупированным Крымом и Россией.

Удары по Керченскому проливу являются частью системной украинской кампании, направленной на лишение российских войск возможности использовать основные наземные логистические маршруты в оккупированный Крым через юг Украины,

– пояснили аналитики.

Напомним, что в настоящее время у России есть два основных пути снабжения оккупированного Крыма:

так называемый "сухопутный коридор" через оккупированные части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей,

а также Керченский мост и паромное сообщение через Керченский пролив.

Ранее сообщалось об успешных ударах Сил обороны по мостам, соединяющим материковую Украину с полуостровом. 21 июня наши военные продолжили серию этих ударов. Они поразили железнодорожные мосты через Северо-Крымский канал вблизи оккупированного Роздольного в Херсонской области и возле Чонгара на административной границе с Крымом. Эти мосты оккупанты использовали для переброски личного состава и материально-технического обеспечения.

Аналитики считают, что дальнейшие удары украинских дальнобойных беспилотников еще больше затруднят России доставку войск, техники и топлива в оккупированный Крым по двум основным маршрутам.