Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил 24 каналу, что полуостров уже фактически блокирован с двух направлений.

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Когда Украина может нанести решающий удар по Крымскому мосту?

По словам эксперта, речь идет о масштабной, профессионально подготовленной операции, способной либо полностью уничтожить мост, либо повредить его настолько, что движение станет невозможным. Речь идет о том, чтобы вывести из строя целые секторы конструкции, которые невозможно будет восстановить из-за огневого контроля со стороны Украины.

Пока что удары дронов сами по себе не наносят серьезного ущерба, но в комплексе с ракетами, диверсиями, подводными средствами и подавлением ПВО это даст эффект. Операция планируется, но время её проведения остаётся в тайне, и, вероятно, она придётся на решающую стадию освобождения Крыма.

Это вопрос ближайшего времени: мост уже постоянно останавливается, не пропускает габаритные грузы, а паромная переправа не успевает. Украина уже наносит удары по полуострову со стороны Керчи и Ростовской области. Это чрезвычайно ограничивает поставки всех ресурсов, которые необходимо переправлять различными плавсредствами,

– пояснил Маломуж.

Дефицит горюче-смазочных материалов и ресурсов в Крыму, возникший на фоне постоянных обстрелов и блокад, разрушает миф о "неприступной крепости". Это провоцирует обострение морально-политического кризиса, панику среди оккупационной администрации и российских переселенцев, которые всё чаще задумываются о бегстве.

По мнению эксперта, к внешнему давлению добавляется внутренний фактор – готовность крымских татар и движения сопротивления к активным действиям в случае наступления.

"Даже собственными силами, а также западными средствами дальностью до 300 километров, мы можем накрывать в Крыму что угодно", — подчеркнул Маломуж.

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