Член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что в Крыму ввели ряд ограничений после недавних атак украинских дронов. Все это напоминает комендантский час.

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Что происходит в Крыму?

Например, общественный транспорт в Севастополе будет работать с 05:30 до 21:00. Там временно отменяют паромные перевозки, а крупные торговые объекты будут принимать посетителей с 07:00 до 20:00. Также в городе 22 и 23 июня приостановят продажу топлива.

Кроме того, в некоторых регионах полуострова начались проблемы с электроснабжением. Это произошло после успешных атак на крымские ТЭС, работающие на газе.

Также были атакованы газораспределительные станции. Все это привело к тому, что у них начались проблемы с электроэнергией. Поэтому там ввели графики отключений. Добавим к этому проблемы с топливом. Да еще и землетрясение произошло в Крыму. Даже природа влияет на эти процессы и хочет, чтобы россияне уехали из Крыма,

– сказал Бариев.

Какова сейчас ситуация в Крыму: смотрите видео 24 Канала