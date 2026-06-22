Член Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисник Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що в Криму запровадили низку обмежень після нещодавніх атак українських дронів. Все це схоже на комендантську годину.

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Що відбувається в Криму?

До прикладу, громадський транспорт в Севастополі працюватиме з 05:30 до 21:00. Там тимчасово скасовують поромні перевезення, а великі торговельні об'єкти прийматимуть відвідувачі з 07:00 до 20:00. Також в місті 22 та 23 червня припинять продаж палива.

Окрім цього, в деяких регіонах півострова почалися проблеми з електропостачанням. Це сталося після успішних атак по кримських ТЕС, які працюють на газі.

Також були атаковані газорозподільчі станції. Все привело до того, що в них почалися проблеми з електроенергією. Тому там ввели графіки відключень. Додамо до цього проблеми з паливом. Так ще й землетрус стався в Криму. Навіть природа впливає на ці процеси та хоче, щоб росіяни поїхали з Криму,

– сказав Барієв.

Яка зараз ситуація в Криму: дивіться відео 24 Каналу