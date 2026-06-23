В то же время российские власти объявили о возвращении к бензину марок АИ-76 и АИ-80, которые были популярны во времена СССР. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Что происходит в России?

Аналитики отмечают, что с марта 2026 года украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам усугубили дефицит бензина как на временно оккупированных территориях Украины, так и в ряде регионов России.

Несмотря на это, согласно обнародованной информации, российские власти продолжают настойчиво уверять, что ситуация находится под полным контролем. В то же время Москва сталкивается с трудностями в преодолении топливного кризиса.

ISW приводит заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который недавно признал, что на фоне дефицита в России растут цены на топливо, однако в то же время заявляет, что правительство координирует работу с нефтяными компаниями для стабилизации ситуации.

Также он сообщил, что российские власти работают над минимизацией последствий украинских ударов по Крыму. По его словам, одной из главных задач остается обеспечение бесперебойных поставок топлива для населения.

Как пытаются исправить ситуацию?

Не имея возможности быстро преодолеть дефицит топлива, российские власти призвали граждан реже пользоваться личными автомобилями. Также в России заговорили о необходимости возврата к бензину АИ-76 и АИ-80.

Кроме того, в настоящее время продвигается идея использования так называемых мини-нефтеперерабатывающих заводов для борьбы с топливным кризисом. Однако даже в России признают, что такие мощности не способны полностью удовлетворить внутренний спрос.

Институт изучения войны сообщает, что в Крыму уже прекратили продажу бензина негосударственным организациям и остановили работу паромов. Также оккупационные власти объявили о закрытии всех детских лагерей до 1 сентября 2026 года.

Как усугубляется проблема?

Кстати, напомним, что несколько дней назад в Крыму были поражены как минимум четыре радиолокационные станции комплексов С-400, двух комплексов "Панцирь", а также РЛС "Каста-2Е2" в Курортном и РЛС "Небо-У" вблизи Керчи.

Также были атакованы порт "Кавказ" на косе Чушка, где загорелись резервуары нефтяного перевалочного комплекса и нефтебаза, а также нефтебаза TES-Terminal-1 в Керчи, которую Россия использует для перевалки топлива через пролив.

Известно, что впоследствии оперативный штаб Краснодарского края объявил о временном прекращении паромного сообщения через Керченский пролив и рекомендовал пользоваться альтернативным маршрутом по трассе М-14.