Водночас російська влада анонсувала повернення до бензину марок АІ-76 та АІ-80, які були популярними за часів СРСР. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Що відбувається у Росії?

Аналітики констатують, що із березня 2026 року українські удари по російських нафтопереробних заводах і логістичних вузлах посилили дефіцит бензину як на тимчасово окупованих територіях України, так і в низці регіонів Росії.

Попри це, згідно з оприлюдненою інформацією, російська влада продовжує наполегливо запевняти, що така ситуація перебуває під повним контролем. Водночас Москва стикається з труднощами у подоланні паливної кризи.

ISW наводить заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який нещодавно визнав, що на тлі дефіциту в Росії зростають ціни на пальне, однак водночас каже, що уряд координує роботу з нафтовими компаніями для стабілізації ситуації.

Також він повідомив, що російська влада працює над мінімізацією наслідків українських ударів по Криму. За його словами, одним із головних завдань залишається забезпечення безперебійних поставок пального для населення.

Як намагаються виправити ситуацію?

Не маючи можливості швидко подолати дефіцит пального, російська влада закликала громадян менше користуватися особистими автомобілями. Також у Росії заговорили про потребу повернення до бензину АІ-76 та АІ-80.

Крім того, наразі просувають ідею використання так званих міні-нафтопереробних заводів для боротьби з паливною кризою. Однак навіть у Росії визнають, що такі потужності не здатні повністю задовольнити внутрішній попит.

Інститут вивчення війни повідомляє, що у Криму вже припинили продаж бензину недержавним організаціям і зупинили роботу поромів. Також окупаційна влада оголосила про закриття всіх дитячих таборів до 1 вересня 2026 року.

Як погіршується проблема?

До речі, нагадаємо, що кілька днів тому у Криму було уражено щонайменше чотири радіолокаційних станцій комплексів С-400, двох комплексів "Панцир", а також РЛС "Каста-2Е2" у Курортному та РЛС "Небо-У" поблизу Керчі.

Також атакували порт "Кавказ" на косі Чушка, де загорілися резервуари нафтового перевалочного комплексу та нафтобаза та нафтобазу TES-Terminal-1 у Керчі, яку Росія використовує для перевалки пального через протоку.

Відомо, що згодом оперативний штаб Краснодарського краю оголосив про тимчасове припинення поромного сполучення через Керченську протоку та рекомендував користуватися альтернативним маршрутом трасою М-14.