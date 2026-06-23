Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

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Яка ситуація на фронті?

У північній частині Сумської області ворог проводив обмежені наступальні дії, проте підтверджених просувань не зафіксовано. Російські мілітарі блогери заявляли про нібито заходження окупантів у населені пункти Нова Січ та Кияниця, що на північ від Сум, але ці дані не підтверджені.



Ситуація в Сумській області / Карти ISW

Російські війська намагалися атакувати на північ та північний схід від Харкова, але успіху не мали. За наявними даними, окупанти регулярно відправляють по кілька солдатів у бік Козачої Лопані суто для створення медійної ілюзії постійних боїв – реального просування за північні околиці селища у них немає ще з кінця квітня.

За даними ISW, на Вовчанському напрямку зафіксовано рекордну щільність російських БпЛА на квадратний кілометр фронту.

На північ від Куп'янська зафіксовано просування ворога – згідно з повідомленнями, окупанти нещодавно захопили село Радьківка. Окрім цього, росіяни провели інфільтраційні місії: геолокаційні кадри підтверджують удари ЗСУ по позиціях Росії у північній частині самого Куп'янська та в Курилівці, що південно-східніше міста, куди проникли групи окупантів. Поблизу Борової тривають запеклі бої. Ворог атакує на північний схід від селища, тоді як українські сили здійснили контратаку на південний схід від нього.

Ситуація на Харківщині / Карти ISW

На Донеччині росіяни активно використовують дезінформацію та маніпуляцію, щоб подати більше успіхів. Зокрема, публікують відео з підняттям прапорів у Лимані та Костянтинівці, які за допомогою штучного інтелекту.

На Слов'янському напрямку росіяни намагаються просуватися лобовими штурмами за підтримки техніки, паралельно засилаючи малі групи. Ворог намагається накопичувати артилерію та дрони біля окупованих сіл. Українську логістику окупанти блокують КАБами та "сплячими" БпЛА.

Ситуація в Костянтинівці серйозна, але не катастрофічна, попри заяви окупантів. Російська піхота заходить зі сходу та півдня, діють групи на північних околицях, проте місто залишається "сірою зоною". Темп просування ворога вкрай низький (менше 100 метрів на добу) через роботу українських дронів. Пріоритет ворожих операторів БпЛА – полювання на українські екіпажі безпілотників, щоб дати піхоті пройти крізь "зону ураження". Удари ЗСУ по тиловій логістиці півдня наразі відчутно на цей напрямок не вплинули.

Окупанти намагаються прорватися до Добропілля з двох напрямків: через Родинське і Білицьке (на північ від Покровська), а також через сам Покровськ та Гришине. Росія суттєво ускладнює українську логістику, наростивши удари FPV-дронами, які тепер дістають на глибину 20 – 30 кілометрів.

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На південному напрямку окупанти намагалися просунутися біля Вербового на Запоріжжі, однак після прориву в центр і південний схід селища потрапили під удари ЗСУ. Також українські військові знищили ворожий полігон дронів поблизу Перебудови.

На Новопавлівському напрямку змін не зафіксовано. Біля Гуляйполя росіяни атакували, але ЗСУ провели контратаки та втримали позиції. На заході Запорізької області тривають бої після спроб російських ДРГ проникнути в райони Малих Щербаків і Степногірська.

Ситуація на Півдні України / Карти ISW

Нагадаємо, Росія посилює примусову мобілізацію через нестачу військових. За даними руху "Атеш", під тиском і погрозами кримінальних справ контракти із армією змушують підписувати боржників та колишніх ув'язнених. Причиною називають великі втрати окупаційних військ і дефіцит особового складу на фронті.