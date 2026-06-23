Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

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Як Кремль поповнює лави своєї армії?

За даним "Атеш", Кремль спустив регіонам жорсткі плани з набору контрактників, через що місцева влада почала активніше вишукувати тих, кого найпростіше залякати і позбавити вибору.

Агенти "Атеш" із різних регіонів Росії фіксують різку активізацію роботи місцевих військкоматів та силовиків на цьому тлі,

– йдеться в повідомленні.

Йдеться насамперед про чоловіків із великими боргами, які перебувають у базах судових приставів, а також про колишніх ув'язнених під адміністративним наглядом. Цих людей масово затримують і під жорстким тиском, зокрема через погрози новими кримінальними справами, змушують підписувати контракти зі збройними силами Росії.

Як повідомляє "Атеш", ця хвиля стала наслідком рекордних втрат окупаційних військ на фронті та критичного дефіциту особового складу – наявні темпи рекрутингу більше не покривають втрати.

До слова, нещодавно російські ЗМІ також повідомили, що в Пензі та навколишніх райцентрах пройшли масові облави на чоловіків, які не стали на військовий облік.

Зокрема, у соцмережах з'явилося відео, на якому люди у військовій формі садять у мікроавтобус чоловіків, а жінки, що оточили машину, кричать, що тих змусили підписати контракт.