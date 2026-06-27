Как сообщают осентеры, в частности DniproOfficial, как минимум 2 ракеты FP-5 "Фламинго" попали в местный военный завод. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

Сутки назад Один из регионов России подвергся массированной атаке: там валит дым с химического завода

Волгоград атаковали ракеты "Фламинго" 27 июня: что известно?

Ночной покой жителей ряда регионов России в очередной раз нарушили экстренные оповещения об угрозе с воздуха. В частности, режим ракетной опасности ввели в Волгоградской области. Это произошло примерно в половине четвертого утра.

Затем в Волгограде прогремело несколько мощных взрывов, которые лучше всего были слышны в северных районах города. Местные жители публикуют в сети видео, подтверждающие, что причиной этих взрывов стали ракетные удары.

Пролет ракеты над Волгоградом: смотрите видео очевидцев

Обозреватели пишут о прилете как минимум 2 ракет FP-5 "Фламинго" по заводу "Титан-Баррикады". По предварительным данным, геолокация показывает поражение цеха №2 и производственного корпуса цеха №38.

Попадание ракет "Фламинго" в "Титан-Баррикады" в Волгограде: смотрите видео очевидцев

Это российское предприятие оборонной промышленности является одним из ключевых для армии оккупантов. Оно специализируется на артиллерийской и ракетной технике, в частности на компонентах для "Искандер-М", "Тополь-М" и другого вооружения.



Последствия ракетного удара в Волгограде / Фото очевидцев

Разумеется, после 2022 года "Титан-Баррикады" находятся под международными санкциями. Впрочем, ракетные санкции действуют несколько эффективнее.