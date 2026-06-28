В сети публикуют яркие кадры возгораний и густого дыма, образовавшихся после попаданий в нефтеперерабатывающие заводы.

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Что известно об атаке на НПЗ в Славянске-на-Кубани и Ярославле?

Еще вчера вечером мониторы писали о том, что сотни украинских дронов полетели атаковать Россию. Уже ночью появились сообщения о взрывах в Краснодарском крае. Там под ударами оказался Славянск-на-Кубани, а точнее – местный НПЗ.

Российские паблики писали, что НПЗ якобы атаковали ракеты "Фламинго". Позже в сети начали публиковать кадры масштабного пожара на заводе.

Как ярко горит очередной российский НПЗ: смотрите видео

Пожар на территории завода разгорается с новой силой: смотрите видео

Пожар в Славянске-на-Кубани: смотрите видео

Под утро губернатор Краснодарского края Веньямин Кондратьев был вынужден признать обстрел завода.

В городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждены линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы,

– написал он.

В Украине также подтвердили удар по НПЗ на Кубани. Так, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опубликовал фото пожара на заводе и подписал его: "А это Краснодарский край в России. Успешная работа СОУ, Россия горит".

Мощный пожар на НПЗ на Кубани / Фото из соцсети

Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани продолжился и утром: смотрите видео

Утренний Славянск-на-Кубани: смотрите видео

Помимо нефтеперерабатывающего завода, сервис NASA FIRMS фиксирует возможный пожар на установке стабилизации нефти и подготовки газа "Славянская" ООО "РН-Краснодарнефтегаз".

Где горит в Славянске-на-Кубани / Фото из соцсети

Отметим, что Славянский нефтеперерабатывающий завод – предприятие, производящее авиационный керосин, стабильный газовый бензин, вакуумный газойл, мазут и низкозастывающую фракцию. Занимает около 9% рынка переработки нефти в Южном федеральном округе и около 1,5% в России. Проектная мощность завода обычно указывается на уровне 5,2 миллионов тонн нефти в год.

Этот завод поставляет топливо, в том числе и для Крыма.

Под утро стало известно, что удары были нанесены не только по нефтеперерабатывающему заводу на Кубани. Атаке подвергся и НПЗ в Ярославле.

НПЗ в Ярославле тоже горит / Фото из соцсети

Напомним, что оба завода неоднократно подвергались украинским атакам.

За прошедшие сутки ракетами "Фламинго" было поражено предприятие в Волгограде, производящее ракетное и артиллерийское вооружение.