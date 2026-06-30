Блогер та журналіст Дмитро "Апостол" Карпенко розповів 24 Каналу, що в Криму найближчим часом можуть загостритися проблеми із забезпеченням населення через труднощі з логістикою. Така нестабільність на тимчасово окупованому півострові повʼязана із регулярними та прицільними дроновими атаками Сил оборони.

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Які проблеми можуть виникнути у Криму

Дмитро Карпенко зазначив, що поки не варто забігати на перед, передбачаючи ймовірність "Павутини 2.0". Проте він наголосив, що для окупованого Криму найближчим часом можуть настати серйозні труднощі.

Важливо! У ніч проти 28 червня 2026 року в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Під атакою опинилася Сакська ТЕЦ, де після ударів спалахнула пожежа в районі паливних резервуарів. Крім того, через проблеми в енергосистемі на півострові вже кілька днів діють графіки відключення електроенергії.

Якщо логістичні проблеми посиляться, півострів може зіткнутися з дефіцитом товарів та перебоями в роботі екстрених служб.

Журналіст про виклики, які чекають на Крим: відео

У Криму може бути просто демографічна історія. Буде голод, швидше за все. Тому що в них нема чим возити. Уже зараз швидка не їздитиме. Плюс блекаути, тобто проблема,

– сказав журналіст.

Крім того, з'являється інформація про обмеження продажу окремих товарів у кримських магазинах.

Є відеоролики, які викладаються з магазинів – борошно продають по одній штуці. Це ж не жарт, це не ІПСО,

– наголосив Карпенко.

Він також припустив, що одним із найбільш логічних сценаріїв розвитку подій може стати виведення з ладу Кримського мосту. У такому разі окупований півострів може фактично опинитися в блокаді, а Росії доведеться організовувати гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення.

Варто додати, в окупованому Криму погіршується економічна ситуація – місцеві жителі повідомляють про масові скорочення, затримки зарплат і вимушені неоплачувані відпустки. За даними ЗМІ, однією з причин стала фактична зупинка туристичного сезону, що вдарила по місцевому бізнесу. Попри обіцянки підтримки, окупаційна влада поки не оголосила конкретних заходів допомоги.