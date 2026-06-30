Об этом сообщает мониторинговый ресурс "Крымский ветер".

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Что известно о пожаре на подстанции?

Прежде всего стоит отметить, что возгорание охватило подстанцию железнодорожной станции "Почтовая", которая расположена примерно в 15 километрах от Симферополя.

Подробности инцидента пока не разглашаются, однако спутниковые снимки зафиксировали последствия пожара. Кроме того, утром 30 июня российская "Южная пригородная пассажирская компания" сообщила о приостановке движения электричек на участке Бахчисарай – Симферополь.

Пожар на подстанции в Бахчисарайском районе: смотрите фотографии

В Крыму усиливаются перебои с электроснабжением и растет дефицит топлива, постепенно усложняется и логистическая ситуация на полуострове. Как отметил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала, одной из ключевых проблем стало уничтожение нефтебазы в Симферополе, которая была интегрирована в систему нефтепроводов и использовалась для поставки и распределения нефтепродуктов по всему полуострову.

Кроме того, он указывает на потерю паромного сообщения, которое ранее использовалось для транспортировки топлива. Среди других факторов – удары по сухопутному маршруту поставок, в частности по трассе из Ростова через Мелитополь в Джанкой, а также атаки на железнодорожную инфраструктуру: локомотивы, мосты и другие узловые объекты.

По словам Нарожного, чтобы частично стабилизировать поставки, необходимо доставить в Крым десятки тысяч тонн топлива, прежде всего бензина, а впоследствии – дизельного топлива.

В то же время, как он подчеркивает, сделать это в условиях ограниченного морского, железнодорожного и наземного сообщения представляется крайне сложной задачей.