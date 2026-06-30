Про це повідомляє моніторинговий ресурс "Кримський вітер".

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Що відомо про пожежу на підстанції?

Передусім варто зауважити, що займання охопило підстанцію залізничної станції "Поштова", яка розташована приблизно за 15 кілометрів від Сімферополя.

Подробиці інциденту наразі не розголошуються, утім, супутникові знімки зафіксували наслідки пожежі. До того ж, уранці 30 червня російська "Південна приміська пасажирська компанія" повідомила про зупинення руху електричок на ділянці Бахчисарай – Сімферополь.

Пожежа на підстанції в Бахчисарайському районі: дивіться зображення

У Криму посилюються перебої з електропостачанням і зростає дефіцит пального, поступово ускладнюється й логістична ситуація на півострові. Як зазначив військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в етері 24 Каналу, однією з ключових проблем стало знищення нафтобази в Сімферополі, яка була інтегрована в систему нафтопроводів і використовувалась для постачання та розподілу нафтопродуктів по всьому півострову.

Крім того, він вказує на втрату поромного сполучення, яке раніше застосовувалося для транспортування пального. Серед інших чинників – удари по сухопутному маршруту постачання, зокрема трасі з Ростова через Мелітополь до Джанкоя, а також атаки на залізничну інфраструктуру: локомотиви, мости та інші вузлові об'єкти.

За словами Нарожного, щоб частково стабілізувати постачання, необхідно доставити до Криму десятки тисяч тонн пального, передусім бензину, а згодом дизелю.

Водночас, як він підкреслює, зробити це в умовах обмеженого морського, залізничного та наземного сполучення виглядає вкрай складним завданням.