Об этом сообщил 413-й полк СБС "Рейд".

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Что известно об украинской атаке?

В ночь на 19 июня украинские операторы БПЛА нанесли удары по Глебовскому подземному газохранилищу, расположенному вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове во временно оккупированном Крыму.

Наземные сооружения газохранилища получили критические повреждения. На его территории возник пожар, что подтверждается данными сервиса спутникового мониторинга NASA FIRMS,

– отметили в полку.

Газохранилище было поражено middlestrike-дронами украинского производства компании Fire Point.

Атака БПЛА на Глебовское газохранилище: смотрите видео

Глебовское ПХГ – это единственное газохранилище в Крыму, которое помогает быстро покрывать рост потребления газа во время холодов.

Его работа имеет важное значение для энергосистемы полуострова, ведь крупные ТЭС, в частности Балаклавская и Таврическая, работают преимущественно на природном газе.

Другие новости об успешных ударах СБС

Ночью на 13 июня украинские дроны эффективно нанесли удары по объектам противника на территории аннексированного Крыма. Под ударом оказался завод "Титан" в Армянске.

Украинские военные провели успешную атаку на нефтегазоносный терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Под удар попали и позиции ПВО страны-агрессора.

Украинские беспилотники атаковали полигон "Восточный" в Новопетровке, где российские военные готовили личный состав. Под удар попало место дислокации сразу трёх подразделений армии противника.