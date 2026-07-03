СБУ розкрила наслідки чергової успішної атаки на військові об'єкти Криму.

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Які наслідки ударів по аеродромах "Саки" та "Гвардійське"?

На аеродромі "Саки" уражено 7 ангарів, в яких розміщувалися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. Попередньо, знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків.

Зверніть увагу! Це вже другий удар СБУ по аеродрому "Саки" за поточний тиждень. Під час атаки 1 липня українські безпілотники поцілили у щонайменше п'ять ангарів на летовищі. Тоді в одному з приміщень спалахнула потужна пожежа безпосередньо на місці стоянки винищувача Су-30СМ, вартість якого оцінюють у 30 – 50 мільйонів доларів.

На військовому аеродромі "Гвардійське" атаковані два ангари, в яких зберігалися БпЛА "Шахед" та авіаційне обладнання.

Нагадаємо, що російські літаки з кримських баз регулярно здійснюють вильоти для бомбардування цивільних міст Херсонської та Запорізької областей керованими авіабомбами на відстань до 100 кілометрів. Про це раніше розповідав експрацівник СБУ, аналізуючи, завдяки чому уразити ангари з винищувачами.