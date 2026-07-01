Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він зазначив, що російські літаки з кримських аеродромів регулярно підіймаються для ударів по українських містах і застосовують керовані авіабомби великої дальності.

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Чи виснажена система ППО в Криму

Іван Ступак пояснив, що російські винищувачі здійснюють вильоти з території Криму у напрямку Херсонської та Запорізької областей і завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

Ці винищувачі бомбардують цивільні міста керованими авіабомбами, які летять на відстань 80 – 100 кілометрів,

– сказав він.

Експрацівник СБУ не вважає, що російська ППО в Криму повністю знищена, однак наголосив, система зазнає втрат і не може повністю компенсувати пошкодження.

Експрацівник СБУ про удари України по Криму: відео

За даними західних аналітиків, Росія за час війни змогла вивести на бойове чергування приблизно стільки ж літаків, скільки втратила. Попри це, її виробничі потужності не встигають покривати втрати через дефіцит комплектування та інші обмеження.

На думку Ступака, удар по аеродрому свідчить про неготовність російських військ до атаки.

Їх (окупантів – 24 Канал) заскочили зненацька, і пілоти навіть не встигли піднятися по тривозі, щоб врятувати свої літаки,

– підсумував експрацівник СБУ.

Нагадаємо, СБУ в Керчі 26 червня 2026 року провела операцію, внаслідок якої були уражені два російські судна військового забезпечення. Атака стала частиною дій українських сил, спрямованих на послаблення логістики та військової інфраструктури Росії у Чорному морі. За попередніми даними, ураження суден може вплинути на здатність Росії забезпечувати свої війська на цьому напрямку.