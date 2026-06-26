По цілях успішно відпрацювали воїни "Альфи", передає СБУ.

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Які наслідки атаки на Крим?

Атаковані судна перебували на території суднобудівного заводу "Затока" в тимчасово окупованій Керчі. Також були уражені засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки.

Удар припав по кабельних кораблях проєкту 15310 "Волга" та "Вятка", а також по вантажно-пасажирському порому "Петропавловськ", готовність якого становила 96%.

Унаслідок ударів на суднах виникла масштабна пожежа.

"Волга" та "Вятка" будувалися для міноборони Росії. Їхнє призначення – розгортання системи гідроакустичного спостереження "Гармонія" для підводної військової розвідки.

Також вони можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів.

Окрім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

Системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб. Знищення засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угруповання,

– зауважили у СБУ.