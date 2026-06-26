Про це пише "Кримський вітер".

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Що відомо про атаку на Крим 26 червня?

Вночі в цьому районі Керчі чули вибухи на проліт БпЛА.

Свідки стверджують, що на місцевому аеродромі росіяни розмістили ЗРПК "Панцир-С1" та радіолокаційні станції.

Наслідки атаки на Керч / Фото "Кримського вітру"

Два осередки пожежі помітили також на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі. Припускають, що це був або приліт по суднах, або зміщення теплових сигнатур.

На заводі "Затока" в Керчі з 2020 року будують два універсальні десантні кораблі (УДК) "Іван Рогов" та "Митрофан Москаленко" проєкту 23900 (заводські номери 01901 і 01902).

Пожежі після атаки / Фото "Кримського вітру"



Пожежу також зафіксовано на трасі "Таврида" в Ленінському районі Криму біля села Горностаївка. Можливо, був черговий приліт із бензовоза.

Наслідки атаки на Крим / Фото "Кримського вітру"

А вранці під атакою опинився Кримський міст. У регіоні працює ППО. Уже до 2800 зросла кількість авто, що чекають на проїзд мостом у сторону Росії.

До слова, 25 червня президент Зеленський розповів, що Служба зовнішньої розвідки України отримала матеріали, які свідчать про реальне становище тимчасово окупованих Росією територій. Зокрема, у Криму поглиблюється криза з пальним.

А за день до цього він повідомив, що операція України, зокрема у Криму, чітко прорахована. Будуть створені такі умови, що Росія буде змушена обрати мир.