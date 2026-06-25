Про це 25 червня повідомив президент Володимир Зеленський.

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Про що дізналась українська розвідка?

Здобуті матеріали показали, що окрім проблем з пальним, в окупаційних військ у Криму також поглиблюється криза з воєнною логістикою та управлінням.

Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що інші регіони у Росії зіткнулись з аналогічною ситуацією.

Крім того, українські розвідники отримали документи з оцінками настроїв росіян. За словами Зеленського, рівень тривожності в них вищий на 50%, ніж був під час української операції Сил оборони у Курську.

Водночас, за даними розвідки, 66% росіян оцінюють своє фінансове становище як складне, а понад 80% вважають неминучою масштабну економічну кризу

"Абсолютно прозорі показники, які відображають провал путінської воєнної політики", – додав Зеленський.

Нагадаємо, на тлі вибухів вночі 25 червня у Криму вводили режим тимчасового обмеження електропостачання.

До цього через проблеми з постачанням бензину та дизелю на тимчасово окупованому півострові почали масово закривати АЗС навіть великих мереж. Повідомлялось, що паливні компанії зазнають збитків, тому намагаються оптимізувати витрати.