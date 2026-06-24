Про це президент повідомив 24 червня у вечірньому зверненні.

Дивіться також Перший етап завершується: полковник запасу ЗСУ припустив, коли почнеться деокупація Криму

Що сказав Зеленський?

За словами Зеленського, те, як операція щодо Криму триває, абсолютно доводить, що Україна оперативно забезпечить умови, коли Росія буде змушена обрати мир.

Але усе залежить від рішення партнерів. Це питання обговорювалося з партнерами в рамках G7.

Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться. Зараз наші військові вибивають на тимчасово окупованій землі України й на території самої Росії те, що працює на російську війну, те, що робить цю війну та російську агресивність взагалі можливими,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що паливний "голод" у Криму посилюється. Великі мережі уже почали закривати АЗС. У найближчій перспективі очікують лише погіршення ситуації.

А Кримський міст для окупантів став глухим кутом. Вони бояться використовувати його на повну через наслідки атак та можливі нові удари.