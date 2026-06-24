Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що нинішні удари є частиною багаторівневої операції, перший етап якої вже наближається до завершення.

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Україна має план щодо Криму

Роман Світан зазначив, що протягом останніх місяців триває системне ураження російської системи ППО та радіолокаційних засобів у Криму. За його словами, саме це дозволило українським силам перейти до застосування дронів оперативного рівня на глибину до 150 кілометрів, з використанням як прямого радіокерування, так і елементів штучного інтелекту.

Він підкреслив, що перший етап операції фактично наближається до завершення, оскільки знищення значної частини ППО та РЛС відкрило можливості для складніших дій у глибині оборони противника.

Полковник запасу ЗСУ про проблеми росіян у Криму: відео

Крім того, удари Сил оборони по логістичній інфраструктурі, зокрема мостах, що з'єднують Крим із материковою частиною України є дуже важливими. Таких переходів є до десятка, і вони залишаються ключовими для постачання окупаційних військ.

Але повністю відсікти їх не можна. Навіть знищений, припустимо, міст через канал за якийсь час буде відновлено. Не сам міст, але поруч буде відновлена так звана тимчасова переправа,

– сказав Світан.

Окремо він наголосив на важливості постійного ураження ключових переходів у районі Чонгару, Сивашу, Перекопа та Вірменська, а також на необхідності контролю понтонних переправ, які можуть з'являтися як тимчасова заміна зруйнованих об'єктів.

Треба тримати під постійним вогневим контролем усі мости, всі переходи. Для того, щоб повністю перетнути логістику і відсікти її, треба висіти (українським дронам – 24 Канал) в повітрі 24 на 7,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Світан вважає, що ефективне ураження логістики Росії у Криму можливе лише за умови постійної присутності значної кількості дронів оперативного рівня, які здатні безперервно контролювати ключові маршрути постачання.

Варто додати, Сили оборони України провели масштабну повітряну атаку на військові та інфраструктурні об'єкти в окупованому Криму. Внаслідок влучань у Севастополі та кількох районах півострова зникло електропостачання, а також зафіксовано численні пожежі на місцях дислокації ворога. Як наслідок на півострові загострилася паливна криза та почалася паніка.