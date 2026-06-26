Про це йдеться у телеграм каналі "Атеш".

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Агенти "Атеш" провели розвідку трьох об'єктів російської військової інфраструктури в західному Криму, розташованих у районах Заозерного та Вітіно. Попри щільне відеоспостереження та присутність військових, усі локації були зафіксовані.

Об'єкти знято послідовно, попри щільне відеоспостереження та присутність військових на кожній ділянці маршруту,

– йдеться у повідомленні.

Об'єкт у Вітіно є найбільш укріпленим. Саме тут зафіксовано значну присутність військового персоналу та посилений пропускний режим. Такий рівень охорони свідчить про високу стратегічну важливість об'єкта для російських військ.

Наземна станція НІП-16 використовується для управління російськими військовими супутниками, забезпечуючи передачу команд на орбіту для розвідки, навігації та зв’язку. Вона також відстежує та координує їхню роботу, виступаючи центральним елементом управління космічною системою Росії у цьому регіоні.

Нагадаємо, раніше агенти "Атеш" попереджали, що через гострий дефіцит пального на окупованому півострові російська влада змушена переглядати попередні обмеження щодо використання пошкодженого Керченського мосту. Окупаційна влада розглядає можливість відновлення залізничних перевезень нафтопродуктів через нього, попри значні ризики подальших пошкоджень або навіть руйнування конструкції.

20 червня партизани "Атеш" провели успішну диверсію в російському Таганрозі. Внаслідок диверсії було пошкоджено електропідстанцію, яка забезпечувала електроенергією оборонний російський завод "Атлант-Аеро".