Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди ("Мадяр").

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Какие цели удалось поразить военным?

Роберт Бровди сообщил, что Силы беспилотных систем нанесли удары по 47 военным целям в тылу российских войск и на временно оккупированных территориях.

В Азовском море сбиты два танкера с бензином из Таганрога в Крым, на суше – два ЗРК С-400 "Триумф", горит нефтебаза в Керчи и РЛС "Небо-У",

– написал он.

По словам "Мадяра", каждое пораженное судно перевозило около 7 тысяч тонн топлива.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по нефтебазе в оккупированной Керчи.

Кроме того, Роберт Бровди подтвердил поражение двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400 "Триумф", используемых для запусков баллистических ракет по наземным целям, и РЛС "Небо-У" в Крыму.

Подробности поражений:

танкер проекта 15781, Азовское море, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птицы Мадяра";

танкер проекта 15781, Азовское море, 9-я батарея "Кайрос" 414-го обр СБС "Птицы Мадяра";

нефтебаза "Керчь", нп Керчь, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";

РЛС "НЕБО-У", нп Керчь, АР Крым, отряд "13" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";

ЗРК С-400 "Триумф", нп Глазовка, АР Крым, отряд "13" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";

ЗРК С-400 "Триумф", нп Косенки, Брянская обл., 413-я оп СБС "Рейд".

Силы обороны нанесли удар по российским военным объектам: смотрите видео

Кстати, в ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины также нанесли удар по военному аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Враг активно использует этот аэродром для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, а также для логистических нужд и технического обслуживания своей авиационной техники.