В Генштабе рассказали об актуальных потерях России в войне.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 6 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 411 050 (+1 420) человек;

танков – 12 088 (+7);

боевых бронированных машин – 24 894 (+16);

артиллерийских систем – 45 451 (+63);

РСЗО – 1 917 (+1);

средств ПВО – 1 473 (+3);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 392 717 (+1 979);

наземных робототехнических комплексов – 1 833 (+12);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 116 686 (+580);

специальной техники – 4 389 (+4);

крылатых ракет – 4 850 (+3).



Потери России в войне по состоянию на 6 июля / Инфографика Генштаба

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что главная цель Сил обороны – не допустить продвижения российских войск и наносить врагу максимальные потери. По его словам, Украина стремится выйти на показатель не менее 200 уничтоженных оккупантов на один квадратный километр, чтобы сделать любое наступление России слишком дорогостоящим.

К слову, в июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч вражеских целей, установив несколько рекордов. В частности, было уничтожено рекордное количество артиллерии, техники и почти 50 тысяч российских беспилотников. Основной акцент военные сделали на ударах по логистике оккупантов, что существенно ослабляет их возможности на фронте.