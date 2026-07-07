Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Актуально: Поражено предприятие, входящее в состав "Роскосмоса", мосты и склады: ВСУ нанесли удар по оккупантам

Что известно о новых поражениях?

В ночь на 7 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду важных объектов российского агрессора. Эта масштабная операция была проведена в рамках системного снижения военно-экономического потенциала врага. Под удар попало акционерное общество "Группа Кремний ЭЛ" в городе Брянске, где в настоящее время степень нанесенного ущерба и окончательные результаты поражения еще уточняются.

АО "Группа Кремний ЭЛ" является одним из ведущих российских производителей микроэлектроники. Это предприятие производит микросхемы, силовые полупроводниковые приборы и электронные компоненты, которые оккупанты активно используют в системах управления, связи, радиоэлектронной борьбы, а также в современных образцах вооружения Российской Федерации.

Какие еще объекты военно-промышленного комплекса России оказались под ударом?

Помимо микроэлектронного производства, украинские военные успешно провели атаку на завод "Брянский" в городе Сельцо Брянской области России. В районе этого предприятия, являющегося Брянским химическим заводом, зафиксировали четыре мощных взрыва. Завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса государства-агрессора, ведь он производит порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива для боеприпасов и ракет, которыми обстреливают Украину.

Также подразделения Сил обороны нанесли удары по нефтебазе аэродрома "Белгород" и двум железнодорожным мостам в районах населенных пунктов Роздольное и Ички в аннексированном Крыму. Эти мосты враг активно использовал для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и боеприпасов. Кроме того, были нанесены удары по складам материально-технических средств захватчиков в районах Волновахи и Ясиноватой Донецкой области.

Напомним, в ночь на 7 июля украинские дроны поразили 8 российских танкеров, а также сухогруз и паром, которые относятся к так называемому "теневому флоту" России и находятся под международными санкциями. Всего Силы беспилотных систем нанесли удары по 58 военным целям противника, сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Кроме того, в ночь на 2 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов россиян на оккупированных территориях. В частности, были поражены склад беспилотников в Запорожской области, железнодорожный мост возле Станицы Луганской, который использовался для военной логистики, а также командно-наблюдательный пункт оккупантов в Харьковской области.