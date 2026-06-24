Саміт держав Великої сімки став справжнім неочікуваним успіхом для України та президента Зеленського. Глава української держави явно був у гарному настрої після переговорів із президентом Трампом минулого тижня та 35-го Рамштайну. І не просто так – він отримав фактично двосторонню зустріч із Трампом, обіцянку щодо надання Україні та європейським партнерам ліцензій на виробництво ракети до систем ППО Patriot та ще одну важливу обіцянку щодо введення енергетичних санкцій проти російської нафти.

Інсайдери повідомляють про те, що Трампа вразили воєнні успіхи України, зокрема далекобійні удари по Росії, ба більше, він нібито порадив Зеленському більш сміливо діяти. І все це явно відрізняється від дій того Трампа, який 28 лютого 2025 року влаштував справжній скандал та пастку для президента Зеленського у Білому домі за участі віцепрезидента США Джей Ді Венса.

24 Канал проаналізував, чому Трамп різко змінив свою позицію щодо України і як це може вплинути на переговори з Росією, яка вже заявляє про готовність відновлення серйозного дипломатичного процесу. В цьому нам допомогли експерти – професор міжнародної політики Інституту Клінтона при Університеті Дубліна Скотт Лукас і генерал США у відставці Бен Годжес.

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Дипломатичний успіх України на саміті G7

Financial Times пише про те, що під час вечері в Евіан-ле-Бен минулого тижня на полях саміту G7 президент США Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському, що був вражений воєнними успіхами Києва.

Йдеться про далекобійні удари вглиб території Росії. FT зазначає, що кампанія далекобійних ударів вглиб території окупантів відбувається за підтримки американської розвідки. Європейські союзники натомість вирішили відразу скористатися оптимізмом Трампа і переконали президента принаймні пообіцяти сприяти постачанню ракет-перехоплювачів Patriot, а головне – наданню ліцензій на їх виробництво.

Як пише видання, ще у березні цього року розвідка США вважала, що ініціатива у війні була у руках Росії, але зараз американські посадовці зрозуміли, що Росія не перемагає у цій війні.

The Kyiv Independent інформує, що Трамп у приватній розмові порадив президенту Володимиру Зеленському діяти "сміливіше" проти Росії. За даними видання, Україні таки вдалося заручитися підтримкою адміністрації Трампа щодо кампанії тиску на Путіна з метою примусу диктатора до проведення переговорів.

Американські посадовці зазначили, що президент США вважає силу ключовим фактором для завершення війни. Українські посадовці натомість впевнені, що останні воєнні події допомогли переконати Трампа в тому, що Київ перебуває в сильнішій позиції, ніж на початку цього року.

Саме тому ми отримали позитивну заяву очільників Великої сімки та обіцянку щодо надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot, яке ще кілька тижнів тому вважалося фантастикою.

Дипломатичний успіх України визнали навіть у Кремлі. Там поскаржилися, що європейські лідери на саміті G7 у Франції "накачували" президента США Дональда Трампа "шкідливими ідеями".

Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту Cімки. Як можна припустити, Трампа накачували, я б сказав, мабуть, некорисними, якщо не шкідливими ідеями,

– помічник президента РФ Юрій Ушаков скаржиться, що в Евіані вивітрюється "дух Анкоріджа".

Зміну позиції Трампа підтверджує й президент Франції Еммануель Макрон, який заявив, що думає, Трамп нарешті усвідомив, що Владімір Путін його обманював.

Про це Макрон заявив в ефірі BFMTV:

Я вважаю, що президент Трамп усвідомив: коли президент Путін говорив йому про готовність до миру – він брехав. Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним. Не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити. Така подвійна риторика демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог.

Професор Скотт Лукас вважає, що Володимиру Зеленському вдалося завоювати прихильність Трампа, але закликає бути обережними й не покладати марних надій.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона при Університеті Дубліна Пам'ятаєте, як Дональд Трамп сказав, що у президента Зеленського немає карт? Тепер Трамп каже Зеленському, аби він використав свої карти. Звісно, нам потрібно бути обережними з цією заявою. Можливо, Трамп це сказав. Річ у тім, що особисті розмови із Трампом – це цікава річ. Іноді він не намагається тебе залякати. Іноді він хоче бути твоїм другом, і тоді можливо завоювати його прихильність. Я думаю, що Зеленському вдалося це зробити.

Водночас Лукас зазначає, що Трамп може знову змінити свою думку, якщо з ним про це поговорять Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Про серйозну зміну позиції може йтися лише у разі, якщо США нададуть ліцензії для ракет Patriot. За ці роки Трамп привчив всіх, що його слова, якими б вони не були, нічого не варті. Натомість важливі лише реальні дії.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона при Університеті Дубліна Позиція Трампа змінюється досить часто. Він як флюгер. Як тільки подує вітер, він може знову передумати. Якщо росіяни знову сядуть йому на вуха і почнуть переконувати у неминучості перемоги Росії (як, схоже, було в Анкоріджі під час особистої зустрічі Трампа і Путіна, – 24 Канал), тоді все може знову змінитися. На цей час я думаю про те, що зробив Макрон і те, що зробив офіс Зеленського. Це важливий дипломатичний крок. Але раджу це сприймати як політичний крок, а не серйозного політичного зобов’язання. Ми досі не маємо цього зобов'язання від нього. Якщо ми отримаємо ці американські ліцензії на виробництво ракет, тоді я готовий сказати, що його позиція змінилася.

Тиск на Росію лише посилюється, Путін нервує

Володимир Путін цього тижня заявив, що Росія готова до відновлення серйозних переговорів, але на основі домовленостей, які нібито були досягнуті в Стамбулі.

Росія готова до мирних переговорів з Україною. Готова на основі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі, і, нагадаю, тоді були парафовані українською делегацією. Отже, їх усе влаштовувало. Не бачу підстав відходити від цих домовленостей з нашого боку. На основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювалися в Анкориджі, і, що найголовніше, – реалій на місцях. А також принципів, викладених мною кілька років тому під час виступу в Міністерстві закордонних справ,

– Путін знову просить про переговори, але поки робить це без поваги.

Путін зазначив, що Київ нібито намагається створити враження сильних позицій на потенційних переговорах. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова відновити мирні переговори з Україною з того місця, де вони були зупинені. Крім цього, він повторив про так званий дух Анкориджа, який має домінувати у майбутніх домовленостях.

При цьому треба розуміти, скільки в словах Путіна реального бажання вести переговори, а скільки показухи для Трампа. Російський диктатор чомусь впевнений і старанно повторює про якісь фундаментальні домовленості у Стамбулі між його емісаром Мединським і Давідом Арахамією. Насправді ж це були чернетки, які ніхто не фіналізував і не схвалював. Чому раптом Путін вирішив, що це вже його остаточна дипломатична перемога – невідомо.

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Втім, саме повернення до такої риторики, це вже сам по собі сигнал. Бо заговорили про мирні переговори росіяни не просто так. Бо кількість і якість проблем та шкоди, яку тепер несе Росія війна, вже перевищує будь-які адекватні межі. Нині Росія розглядає можливість імпорту палива та його субсидування з метою обмеження цін, аби зменшити негативні наслідки ударів України по нафтопереробних заводах. Багато регіонів РФ ввели обмеження на продаж палива. Росія втратила 25% свого виробництва бензину порівняно з середніми показниками за червень 2025 року.

Тому Путін і ко відчайдушно надсилають новий сигнал Трампу і сподіваються черговим блефом знову перетягнути його на свій бік. Але є нюанс. За ці роки Україна довела, що ані Трамп, ані хтось інший не зможе викручувати нам руки, ламати через коліно і наказувати підписати капітуляцію. В Росії це також вже розуміють, але дещо затягують зі стадією "прийняття".

Професор Скотт Лукас зазначає, що саме тиск на Кремль змусив Росію знову говорити про переговори з Україною і це є добрим сигналом.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона при Університеті Дубліна Чому Кремль змінив свою позицію? Це не тому, що вони думають, що перемагають. Вони перебувають під тиском, і вони це відчувають. Ці удари України завдають дедалі більшої шкоди як Росії, так і окупованій Росією території. Ми знаємо, що мости на шляху до Криму пошкоджені. Ми знаємо, що Україна продовжуватиме атаки. Тож зараз у Росії діє нормування бензину в 50 регіонах Росії та на окупованих Росією територіях. У них висхідний дефіцит бюджету. У них виникли питання щодо Центрального банку та того, чи здатний він функціонувати без втручання з боку Кремля. Тепер Кремль якимось чином має спробувати перетягнути американців на свій бік. Вони можуть відправити Кирила Дмитрієва до США, аби спробувати зманіпулювати Трампом, адже в них справжні проблеми. Річ у тім, що Трамп не лише визнає той факт, що Україна повинна захищатися, а може навіть надати ліцензії США на виробництво ракет до систем Patriot. Якщо він на це піде, це вже буде реальною зміною політики.

У росіян закінчилися нові ідеї на полі бою

Про зміну динаміки у війні та можливий переломний момент говорить генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес у розмові з 24 Каналом.

Детально Велике інтерв'ю генерала Бена Годжеса про зміни на фронті

Аналітик вважає, що у росіян буквально закінчилися ідеї. І це не дуже ОК, якщо ти збираєшся йти у літній наступ у форматі ва-банк. При цьому, через успішне масштабування Україною мідлстрайків цей наступ може взагалі не розпочатися.

Бен Годжес воєнний аналітик, генерал-лейтенант армії США у відставці Військово-теоретична конструкція кульмінаційної точки, яку ми насправді запозичили від Клаузевіца в Німеччині, означає, що ворог досяг точки виснаження. Це означає неможливість подальшого просування через нестачу людей чи боєприпасів. Я б не сказав, що російські війська вже не мають людей чи снарядів. Насправді у них закінчилися ідеї. Вони все ще намагаються робити те, що робили протягом останніх чотирьох років.

На думку експерта, нині окупанти в глибокій кризі й вона триватиме, якщо тільки не станеться якесь диво. А про те, щоб цього не було, мають подбати Сили оборони України.

Бен Годжес воєнний аналітик, генерал-лейтенант армії США у відставці Поки росіяни не придумають способу проникнення в так звану кілзону України, поки росіяни не з'ясують, як це зробити, я думаю, ми далі будемо бачити, як їхні операції ні до чого не призводять. Звичайно, це означає, що українці змогли, я думаю, зменшити кількість військ, що знаходяться на передовій, завдяки кілзоні. Я думаю, що вони роблять це частково, знищуючи російську логістику, конвої, мости у південно-східній частині України. Саме це потрібно зробити. Тоді ми можемо побачити повернення до більшої мобільності на полі бою.

Фортуна посміхається сміливим

Так склалося, що Дональд Трамп завжди стає на бік сильного і підтримує переможців. Він любить себе асоціювати із перемогами та переможцями. Нагадаємо, цьому пану вже 80 і він точно не змінить власних уподобань.

Президент США дуже часто говорить про те, як усіх переміг та скільки війн він завершив. Саме тому, щоб бути на боці переможців, Трамп знову змінив позицію щодо України. Зараз він розуміє, що в України є карти – це далекобійні удари. Ці карти будуть надалі посилюватися, і Путін нічого не може з цим зробити.

Але є одне важливе питання – чи надовго він змінив свою позицію? На думку професора Скотта Лукаса, це залежить й від позицій його найближчого оточення - державного секретаря США Марко Рубіо та перемовників Віткоффа й Кушнера, які зараз зайняті іранським питанням, але колись все ж скинуть з себе те “ярмо” і знову захочуть полетіти до Москви на чебуреки. Тоді можуть відбутися чергові зміни в риториці Трампа.

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Війна в Ірані змінила Трампа. Президент США отримав гіркий досвід довгої війни, яка пішла не за його планом, але точно зрозумів, що війну можливо завершити лише з позиції сили та тиску. Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, як про це писало видання The New York Times, погодився на угоду зі США лише через великий тиск з боку американського президента. Але при цьому Моджтаба Хаменеї заявив, що, в принципі, не погоджується з укладенням угоди зі США, проте, Трамп, за його словами, нібито через відчай використовував усі можливі важелі для досягнення цієї домовленості.

То ж президент Трамп тепер може приділити більше уваги Україні та якраз використати усі можливі важелі впливу для досягнення угоди про припинення вогню вздовж лінії фронту, як про це говорив президент України. Усі ці карти давно лежать на столі в американського президента – посилення енергетичних санкцій проти Росії, надання ліцензій на виробництво американських ракет і посилення підтримки України через європейських союзників.

Завоювання президентом Зеленським прихильності Трампа лише сприятиме цьому, адже як багато людей, які мали справу із Трампом, говорять – президент США зазвичай дослухається до думки тієї людини з якою востаннє поговорив. Якщо тією людиною стане Володимир Зеленський, тоді Кремлю буде значно складніше знову маніпулювати американським лідером.