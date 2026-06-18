Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Рютте про зустріч із Зеленським?

За його словами, однією з головних тем переговорів стала ситуація на полі бою. Він зазначив, що Україна продовжує чинити опір російській агресії, а втрати окупантів, за наявними оцінками, сягають від 30 до 35 тисяч військових щомісяця.

Також у рамках зустрічі вони обговорили потреби України в озброєнні та засобах протиповітряної оборони. Він наголосив на важливості подальшої підтримки для захисту українських міст і критичної інфраструктури від російських атак.

Мушу сказати, що президент Зеленський був у гарному настрої. Він щойно повернувся із саміту G7. Я вважаю, що це була дуже гарна зустріч. Також мушу відзначити фінальну заяву лідерів великої сімки, яка є дуже гарною,

– розповів він.

Про що раніше повідомляв генсек?

Раніше Марк Рютте перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив, що засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" пройде за особистої присутності президента Володимира Зеленського.