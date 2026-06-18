Такий анонс Рютте зробив 18 червня перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

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Що відомо про участь Зеленського у засіданні "Рамштайн"?

Варто зауважити, що напередодні, 17 червня, президент України прибув до Бельгії. Там він зустрівся з генсеком.

"Я мав честь приймати його у себе", – сказав Рютте.

Важливо! 35-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 18 червня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

До слова, в Офісі президента повідомили, що під час зустрічі з генсеком НАТО 17 червня Володимир Зеленський розповів про результати зустрічей на саміті G7, зокрема щодо нових домовленостей про підтримку України та посилення тиску на Росію.

Україна розраховує на додаткові ракети й перехоплювачі для систем Patriot, а також працює над отриманням ліцензій США для виробництва ППО.

Окрім того, сторони обговорювали програму PURL, нові внески партнерів і створення європейської системи протиракетної оборони.

Зазначимо, що перед цим Зеленський провів низку зустрічей під час саміту лідерів G7 у Франції. Так, Україна отримала підтвердження повної підтримки від країн-учасниць. Президент Володимир Зеленський також провів переговори з Дональдом Трампом.