Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє наголосив, що цей тиждень є особливо важливим для України на міжнародному рівні. Проходять не лише саміт G7, але й заходи в штаб-квартирі НАТО. Також ближче до кінця тижня розпочнеться засідання Ради ЄС, де обговорять подальші кроки щодо вступу України до Євросоюзу.

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У НАТО вражені роботою України

За словами ведучого, навесні Дональд Трамп призупинив певні санкції проти російської нафти через конфлікт з Іраном. Наразі Вашингтон та Тегеран майже дійшли мирної угоди. Загальна ціна на нафту вже падає. Тому Трамп розглядає варіанти поновити обмеження щодо російської нафти.

Окрім цього, лідери країн G7 домовилися надати Україні більше систем протиповітряної оборони та протиракет. Також США розглядають варіант, аби надати Києву ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot. Саме вони дають змогу збивати російську балістику.

Спілкувався із західними журналістами та посадовцями НАТО. У них є відчуття, що дійсно щось змінилося. Ситуація на фронті зараз найкраща за останні 10 місяців. А далекобійні удари – найсильніша наша карта. У травні Україна запустила по Росії 10 тисяч дронів. Це вражаючі цифри, про які зараз говорять посадовці НАТО,

– наголосив Ткіє.

Окремо в НАТО виділяють успішні атаки дронами типу middle-strike, які серйозно ускладнюють логістику окупантів до Криму. Там уважно стежать за цією ситуацією.

Що говорять в НАТО про Україну: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, після початку військової операції проти Ірану Трамп відійшов від мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Наразі США та Іран наближаються до мирної угоди. Відповідно Трамп знову взявся за Україну та Росію.

17 червня Трамп заявив, що провів продуктивні розмови з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. На його думку, обидві сторони намагаються вийти на певне рішення, але не знають, як цього досягти.