Про це американський лідер повідомив під час пресконференції після саміту G7, передає The Guardian.

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Що сказав Трамп про діалог Зеленського і Путіна?

За словами американського президента, спілкування з обома лідерами було "дуже хорошим", і він вважає, що сторони нібито зацікавлені у певних кроках для врегулювання ситуації.

Я думаю, вони обидва хочуть щось зробити. Вони просто не знають як,

– сказав Трамп.

Він також припустив, що "щось може відбутися" найближчим часом, додавши, що Росія, за його словами, втрачає більше військових, ніж Україна.

До слова, під час саміту G7 у Франції президент України провів переговори з Дональдом Трампом, у яких також брали участь секретар РНБО Рустем Умєров та держсекретар США Марко Рубіо. Український лідер зазначив, що координація позицій між союзниками залишається важливою частиною спільної роботи.

За даними джерел 24 Каналу, розмова між Зеленським і Трампом була конструктивною. Американський президент, за цими даними, нібито демонструє більшу готовність активніше долучатися до дипломатичних контактів із Москвою, а його позиція щодо цього питання стала більш рішучою, ніж раніше.