Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам саммита G7, передает The Guardian.

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Что сказал Трамп о диалоге Зеленского и Путина?

По словам американского президента, общение с обоими лидерами было "очень хорошим", и он считает, что стороны якобы заинтересованы в определенных шагах по урегулированию ситуации.

Я думаю, они оба хотят что-нибудь сделать. Они просто не знают как,

– сказал Трамп.

Он также предположил, что "что-нибудь может произойти" в ближайшее время, добавив, что Россия, по его словам, теряет больше военных, чем Украина.

К слову, во время саммита G7 во Франции президент Украины провел переговоры с Дональдом Трампом, в которых также принимали участие секретарь СНБО Рустем Умеров и госсекретарь США Марко Рубио. Украинский лидер отметил, что координация позиций между союзниками остается важной частью совместной работы.

По данным источников 24 Канала, разговор между Зеленским и Трампом был конструктивным. Американский президент, по этим данным, якобы демонстрирует большую готовность активнее приобщаться к дипломатическим контактам с Москвой, а его позиция по этому вопросу стала более решительной, чем раньше.