В то же время, как пишет The Washington Post, после нескольких месяцев, когда основное внимание было сосредоточено на Ближнем Востоке, украинский вопрос вновь становится одним из ключевых для Белого дома.

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Как Трамп оценивает сроки завершения войны?

Во время общения с журналистами на полях саммита G7 Дональд Трамп заявил, что ситуация на фронте практически не меняется, а число жертв продолжает расти.

Это что-то в том же духе. Они просто продолжают воевать, теряя солдат. Они теряют так много солдат,

– сказал президент США.

Трамп также в очередной раз напомнил о своих предыдущих заявлениях о скором завершении войны после прихода к власти, однако признал, что реальность оказалась гораздо сложнее.

В течение последних месяцев война России против Украины фактически исчезла из числа приоритетов администрации Трампа. Основное внимание Вашингтона было приковано к обострению ситуации вокруг Ирана и конфликту на Ближнем Востоке. Однако после завершения активной фазы этого кризиса президент США вновь вернулся к украинскому вопросу.

Накануне саммита он провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого призвал его искать путь к прекращению войны. В то же время американский президент признал, что пока не видит реальных признаков готовности сторон к компромиссу.

Одним из самых резонансных стало заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты фактически не ощущают последствий войны напрямую.

Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы продаем им оружие. Европейский Союз платит нам полную цену за оружие. Это не оказывает на нас никакого влияния, кроме того, что мы продаем оружие. Мы находимся за тысячи миль отсюда,

– сказал президент США.

Эти слова уже вызвали дискуссии среди европейских союзников Украины, которые настаивают на сохранении активной роли Вашингтона в поддержке Киева.

По информации издания, украинская сторона стремится возобновить активное участие США в переговорах о прекращении войны. Во время саммита Зеленский встретился с Трампом и провел ряд консультаций с лидерами стран G7.

Европейские партнеры Украины также призывают Вашингтон присоединиться к новым дипломатическим инициативам и рассмотреть возможность организации прямых переговоров на американской территории. В то же время Киев продолжает настаивать на усилении санкционного давления на Москву и дальнейшей военной поддержке.

Почему в Европе боятся "возвращения" Трампа?

В столицах стран ЕС опасаются, что возвращение Трампа к активной роли в украинском вопросе может изменить нынешнюю стратегию Запада, основанную на максимальном давлении на Россию и всесторонней поддержке Киева.

Европейские дипломаты отмечают, что ключевой проблемой остается неопределенность относительно того, каким именно Трамп видит формат будущих переговоров. В Европе не исключают, что американский президент может попытаться взять процесс под личный контроль, отодвинув на второй план европейских партнеров.

Особое беспокойство вызвал недавний телефонный разговор Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, после которого президент США заявил, что видит возможность для продвижения переговорного процесса.

В то же время в Европейском Союзе настаивают, что любые будущие договоренности о завершении войны должны происходить исключительно при участии Украины и ее союзников. Именно этот вопрос стал одним из центральных во время встреч лидеров G7.