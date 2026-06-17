Об этом Рютте заявил, отвечая на вопрос корреспондента "24 Канала" Даниэля Ткие о возможном изменении позиции Трампа после саммита G7.

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Сможет ли Трамп положить конец войне?

По словам Рютте, Дональд Трамп вернулся к власти зимой прошлого года и вместе со своей командой — Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером, Марко Рубио и Питом Хегсетом — делает все возможное, чтобы положить конец "этой ужасной войне".

Генеральный секретарь НАТО добавил, что сейчас Россия не демонстрирует значительных продвижений, а линия фронта в целом стала более стабильной.

И мы видим, что вы, Украина, способны убивать или наносить серьёзные ранения от 30 000 до 35 000 россиян в месяц, что является действительно впечатляющими цифрами,

– сказал Рютте.

В результате Россия всё чаще сталкивается с проблемами в восполнении потерь и устранении пробелов в своих вооружённых силах.

Однако, несмотря на значительные потери, для танго нужны двое: украинская сторона готова к переговорам, а Владимир Путин по-прежнему отказывается от диалога.

А вот американский президент, я думаю, уже полтора года играет очень позитивную роль в попытках положить конец этой войне. Он хочет её завершить, и я его полностью поддерживаю,

– подытожил Марк Рютте.

Напомним, 16 июня Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели три встречи на полях саммита G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен.

Источники 24 Канала в Офисе Президента рассказали, что лидеры стран "неплохо поговорили", а американский президент настроен активно присоединиться к продвижению дипломатии с Россией. Собеседники также отметили, что позиция Дональда Трампа сейчас лучше, чем была ранее.