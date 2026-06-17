Водночас, як пише The Washington Post, після кількох місяців концентрації на Близькому Сході українське питання знову стає одним із ключових для Білого дому.

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Як оцінює термін завершення війни Трамп?

Під час спілкування з журналістами на полях саміту G7 Дональд Трамп заявив, що ситуація на фронті практично не змінюється, а кількість жертв продовжує зростати.

Це щось на кшталт того самого. Вони просто продовжують воювати, втрачаючи солдатів. Вони втрачають так багато солдатів,

– сказав президент США.

Трамп також вкотре нагадав про свої попередні заяви щодо швидкого завершення війни після приходу до влади, однак визнав, що реальність виявилася набагато складнішою.

Протягом останніх місяців війна Росії проти України фактично зникла з-поміж пріоритетів адміністрації Трампа. Основна увага Вашингтона була прикута до загострення ситуації навколо Ірану та конфлікту на Близькому Сході. Однак після завершення активної фази цієї кризи президент США знову повернувся до українського питання.

Напередодні саміту він провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, під час якої закликав його шукати шлях до припинення війни. Водночас американський президент визнав, що наразі не бачить реальних ознак готовності сторін до компромісу.

Однією з найрезонансніших стала заява Трампа про те, що Сполучені Штати фактично не відчувають наслідків війни безпосередньо.

Ми не маємо до цього жодного стосунку. Ми продаємо їм зброю. Європейський Союз платить нам повну ціну за зброю. Це не має на нас жодного впливу, окрім того, що ми продаємо зброю. Ми за тисячі миль звідси,

– сказав президент США.

Ці слова вже викликали дискусії серед європейських союзників України, які наполягають на збереженні активної ролі Вашингтона у підтримці Києва.

За інформацією видання, українська сторона прагне відновити активну участь США у переговорах щодо припинення війни. Під час саміту Зеленський зустрівся з Трампом та провів низку консультацій із лідерами країн G7.

Європейські партнери України також закликають Вашингтон долучитися до нових дипломатичних ініціатив та розглянути можливість організації прямих переговорів на американській території. Водночас Київ продовжує наполягати на посиленні санкційного тиску на Москву та подальшій військовій підтримці.

Чому у Європі бояться "повернення" Трампа?

У столицях країн ЄС побоюються, що повернення Трампа до активної ролі в українському питанні може змінити нинішню стратегію Заходу, яка базується на максимальному тиску на Росію та всебічній підтримці Києва.

Європейські дипломати зазначають, що ключовою проблемою залишається невизначеність щодо того, яким саме Трамп бачить формат майбутніх переговорів. У Європі не виключають, що американський президент може спробувати взяти процес під особистий контроль, відсунувши на другий план європейських партнерів.

Особливе занепокоєння викликала нещодавня телефонна розмова Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, після якої президент США заявив, що бачить можливість для просування переговорного процесу.

Водночас у Європейському Союзі наполягають, що будь-які майбутні домовленості щодо завершення війни мають відбуватися виключно за участі України та її союзників. Саме це питання стало одним із центральних під час зустрічей лідерів G7.